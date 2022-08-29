疫下更注重健康　約75%人曾買有機產品　創歷年新高

新冠肺炎疫情下港人更為注重健康，有調查發現每4個港人便有3個過去一年有選購「有機產品」。香港有機資源中心今日(29日)發表最新《香港消費者購買有機產品的行為研究》調查結果，他們於今年6月期間於75個街市及超級市場附近地點，成功訪問811名市民，發現74.5%受訪者說過去一年「有購買有機食品」，與去年的63.3%數字相比，顯著上升11.2個百分點，創下歷年新高。

惟個別種類有機食品的受歡迎程度下跌，調查顯示，受訪者購買的有機食品種類以有機蔬菜(88.7%)和有機水果(65.7%)最受歡迎，但比2020年稍微減少0.7及4.3個百分點，而「有機乳製品」及「有機肉類」則分別佔24%、27.6%，對比2020年更有明顯下降，分別下跌15.9及25.3個百分點，香港有機資源中心總監黃煥忠相信與去年中放寬防疫措施，市民多外出用餐有關。調查又指，促使受訪者選購有機食品的主要因素依次為「健康」(97%)，增22.6%；「食品安全」(94%)，升18.2% 及「沒有化學農藥及肥料」(89.7%)，飆26.5%。反之，有機非食品類產品的整體消費都有上升，逐漸回復疫情前的趨勢。

調查結果推算，2021年香港家庭平均每月用於購買有機產品的總開支達6.5億港元，全年消費總金額高達約77億港元，對比往年約76億港元，略微上升15萬港元，升幅約為2%。而消費200港元或以上的以31至40歲為主，當中花費201至500港元佔41.4%，花費501至700港元達20%。