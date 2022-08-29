政Whats噏：工會爆「內戰」　吳秋北首領軍敗陣

為咗爭取更多嘅勞工權益，工會之間可能嗌價都唔同，咁都係常見嘅事，但最後都可以傾得掂數，一致槍口對外。但係有工會日前就爆發「內戰」，而工會嘅會長兼議員吳秋北首次領軍就敗陣。乜嘢咁大件，搞到擘晒面？

話說呢個工會日前搞咗個展覽，屬同一工會嘅民政及青年事務局局長麥美娟同勞工及福利局副局長何啟明都特登返「娘家」撐場。班工會兄弟上晝睇完展覽，下晝就「開波」爆發「內戰」嘞！

真係開波㗎！係打籃球，友誼賽呀！事關兩隊同場對賽嘅有8個都係同一工會嘅立法議員、區議員同成員。由立法會議員組成嘅「龍和隊」VS工隊，龍和隊出賽嘅議員包括鄭泳舜、何俊賢、陳學鋒、李世榮、姚柏良，而陸頌雄、鄧家彪、郭偉強同梁子穎就係同屬一個工會，而工隊就有吳秋北同區議員葛兆源等，自己人打自己人，陸頌雄都笑稱係「內戰」。

兩隊嘅球員身高同技術係咪好懸殊？雙方都有高佬喎，龍和隊有綽號高佬賢嘅何俊賢，佢身高超過1.9米，而工隊嘅吳秋北矮少少，都有1.85米咁上下，而高老賢就入咗兩球3分，自言算係有交代。咁吳秋北打成點，佢形容吳係領導人物，落場係要穩定軍心。

咁邊個打得好？高佬賢覺得葛兆源表現唔錯，話葛經常將球傳畀「走空」咗嘅吳秋北，好留意吳嘅企位。兩隊都有「傷兵」，佢話因為之前出席一啲活動，自己同葛都試過扭傷，所以都打得保守啲，而鄧家彪之前確診新冠肺炎，呢次病後復出都要練下，但鄧喺無壓力下傳失球，當場有人大叫，叫佢放水唔好咁明顯。聽落都幾搞笑。

其實，喺上半場，龍和隊係落後6比8，而喺下半場就攞到22分，工隊只係攞到14分，最終龍和隊以28比22，贏咗場波。吳秋北首次落場就輸波，高佬賢話無嘢嘅，表演賽邊隊贏邊隊輸唔重要，喺政治上亦都一樣，最重要係喺艱難嘅時候唔放棄，輸一次就檢討後再嚟過，佢仲笑稱追贏咗嗰隊都係輸咗好多次先贏返一次㗎！