兩翁夜鬥港島南　白衣戰至血披身　直把紅衫當汗巾

港島區石排灣道發生兩翁打鬥事件，其中1人更戰至上身披血，場面怵人。今日(29日)傍晚時分，網傳一段街頭「隻揪」影片，當中2名阿伯不知何因，突於田灣石排灣道的某連鎖便利店外「激戰」連場、拳來腳往，其中1人更血染白衣，戰況異常劇烈。

片段伊始，已見2名年過五旬的阿伯屹於街頭，相互瞋目而視，久峙不下，其中1名身穿白衣，體形較瘦削者更已頸胸披血，衣領染紅。惟強敵當前，縱使浴血，白衣阿伯仍不屈不撓，繼續負隅頑抗，更幾度以攻代守，虛晃數拳，試圖阻截面前啡衣「長毛」漢的攻勢！兩人猶同武林高手般相互試探，一再抬臂索敵，欲尋出手時機。

彼時，半身沾紅、負傷應敵的白衣阿伯竟率先覷準時機，迎頭一擊，直轟啡衣「長毛」的頭部，後者遭逢重拳，急退數步方穩身勢，期間更一度掃臂還擊，拉開距離。白衣阿伯遂失追擊良機，兩人復歸僵持局面，雙方看似「經驗老到」，常以假動作詐敵，戰況一度膠着，惟白衣阿伯疑「怒氣值」爆登，又再率先打破僵局，施以「重炮手」，直襲「長毛」面門。「長毛」漢見狀亦火氣上湧，暴起反擊，雙方再次幾度搏拳，互有得手。

惟戰況愈趨愈烈之際，旁人疑憂兩名「老當益壯」的好鬥阿伯火氣難遏，不倒一人誓不罷休，遂相繼到場勸架，兩人終於各街坊協阻下，偃旗息鼓，各自收手察看傷情，期間該名浴血奮戰的白衣阿伯更一度脫下「戰衣」，以沾滿鮮血的白衣抹面，壯哉壯哉！惟此般大動干戈，究竟所謂何事，不知兩人細酌過後，又覺得值不值當呢？