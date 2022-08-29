着工衣安全鞋禁入飯堂　地盤質疑屬歧視　科大澄清無規定

香港科技大學被質疑歧視建造業工人。早前一名在科大地盤工作的工人向《東網》反映，其公司於本月5日發出通告，稱「所有同事都不應穿着公司制服(工衣及外套)、安全帽、安全鞋進入所有科技大學大樓內」，又指「如同事們需要前往科技大學各餐廳及飯堂享用午膳或購買外賣飯盒，請同事們必須穿着合適衣服及鞋子，才進入大學餐廳及飯堂範圍」。

該名地盤工人表示，他與大部分同事以往均會自覺地將安全鞋清洗乾淨，以及盡量清理好工衣上的塵土才到科大飯堂午膳，希望不會為飯堂清潔工或其他人士帶來不便。惟公司突然發出有關規定，他覺得對工人極不公平，由於工作區域與擺放私人物品的地方相隔一段距離，工人需費時前往更換衣服，再到飯堂用餐，變相剝削其午膳時間，並質疑校方歧視工人。

東網記者分別向科大及相關承建商查詢事件，其中科大發言人表示，為照顧大學成員對在校內午膳的需求，校方一直有就建築工人的用膳問題與承建商溝通，包括要求大型工程的承建商為其工人提供外賣飯盒，或接載服務讓工人外出用膳，校方亦會為他們提供各項包括於校內用膳等便利措施。科大發言人續指，校方沒有規定在校內工作的建築工人不得穿着工衣及安全鞋進入大學飯堂，但所有人士於使用校園設施時，須注意個人及環境衞生，以顧及其他使用者的安全和健康。