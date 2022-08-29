海關破寶達邨私煙案　搜車檢14萬元貨拘無業漢

海關今日(29日)在東九龍一帶進行反私煙行動，至晚上約7時，關員於秀茂坪寶達邨達翠樓對開發現一輛可疑私家車，目睹車內及車尾箱放滿裝有懷疑私煙的紙皮箱，於是迅速上前行動。海關搜查該車後，檢獲約5萬支懷疑未完稅香煙，估計貨值約14萬港元，應課稅值約10萬港元，另起出約2克懷疑大麻，並拘捕一名無業男子。

針對東九龍販賣、分銷及儲存私煙，以及年輕人在暑假參與私煙買賣，海關本月已進行一連串行動，連同今次案件，一共偵破25宗案件，檢獲約16萬支懷疑未完稅香煙，其總市值高達43萬港元，應課稅值約30萬港元，並搗破一個私煙儲存倉庫，扣查2輛用作分銷私煙的私家車。整個行動中，海關一共拘捕24男4女(14至71歲)，相信已成功堵截東九龍一帶的私煙供應。

海關呼籲年輕人及學生切勿為「搵快錢」參與任何形式的私煙活動，或協助私煙集團派發傳單，提醒一經定罪可能會留有案底，將會影響前途，後悔莫及。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣及購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬港元及監禁兩年。