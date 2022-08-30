湯家驊批新加坡惹非議　擁高球會籍發言不避嫌

身為彈丸小國，新加坡近年來逐漸崛起，並發展出經濟奇迹，惟被質疑政治民主成分欠奉。其中行政會議非官守議員湯家驊日前在社交平台撰文，指「在政治環境方面，新加坡不比特區(香港)更民主」，同時批評新加坡一黨專政，對言論自由和人權嚴重壓抑。有學者批評湯家驊說法無理，稱新加坡雖無經過政黨輪替，但不代表是一黨專政，指其言論需根據事實評論。對於社會上對收回粉嶺高爾夫球場部分土地建公屋的爭議，學者批評擁有高球會會籍的湯家驊有利益衝突，不應作出評論。

湯家驊在文章中，把香港與新加坡作比較，以分析人才流失原因，並指出西方國家和傳媒不斷吹捧新加坡，詆毀香港政府，令很多人錯覺上認為新加坡的政治環境比香港更好。因此，在國際輿論上，香港長期處於下風，說不好香港的故事也是難以吸引海外人才的根本原因之一。他又提到「(香港)獨特的地方是雖然沒有全面西方式民主，但比新加坡更開放，更尊重言論自由和人權。」

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強不認同相關說法，即新加坡並非一黨專政，在理論上是可以實現政黨輪替。自新加坡立國以來，雖然執政黨一直是人民行動黨，無經過政黨輪替，只不過是因為選民沒有投票給反對黨。而歷屆國會大選，人民行動黨所取到的得票，無一次會低過60%。他又指民心非長時間傾向一邊，人民行動黨亦非千秋萬代可執政，舉例於2020年新加坡大選，工人黨亦取得10席。以結果來看，他指新加坡的醫療、教育、人才及航運樞紐中心，都已經比香港處理得更好，因此其政治制度對於政策推動及永續性具有正面作用。

近期社會上就收回高球場部分土地興建公屋的事宜上起爭議，擁有香港哥爾夫球會會籍的湯家驊早前亦公開反對政府倡議把半個高球場改建成公屋的做法，認為犧牲運動發展建屋相當無理，又認為做法是與吸引人才目標背道而馳。但陳偉強批評湯身為行會成員又擁有高球會會籍，存在嚴重的利益衝突，對相關事宜作出評論並不恰當，同時反映他無考慮基層的苦況。