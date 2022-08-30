假難民禍港　年嘥12億公帑

假難民禍港嘥米飯，政府年耗逾10億白養罪犯。油麻地南亞兵團內訌釀街頭謀殺案，血花四濺、刀光劍影場面不時重複上演，印證香港法治淪亡，淪為罪惡之城。南亞兵團近年與本地黑幫狼狽為奸，販毒、「睇場」、偷竊、強姦、殺人、縱火等，簡直是無惡不作，由於南亞兵團分屬不同集團或黑幫，彼此間在爭奪地盤及利益方面矛盾不可調和，血腥打鬥案件因而此起彼落。惟港府繼續坐視不理，任由南亞兵團濫用酷刑聲請制度留港作奸犯科。

今年首4個月，已有728名非華裔人士因干犯刑事罪行被捕，當中186人是持「行街紙」留港，上述人士在港干犯嚴重毒品、毆打、爆竊等罪行。2021年全年則共有929名非華裔人士干犯刑事案件被捕，當中絕大部分屬免遣返聲請人士，佔整體被捕人士的3.2%。

假難民藉難民身份苛索各種福利，政府公帑成提款機，過去8個財政年度，狂燒逾70億元公帑。政府預算2022/23年度將耗費12.62億元於假難民身上，較去年度相關修訂預算的10.79億元，增加約1.83億元，增幅近17%。假難民在港犯下不少罪案，治安風險及高昂開支卻要港人承擔，不時有議員建議設禁閉營，並盡快遣返他們返國，但至今政府未有一項落實執行。