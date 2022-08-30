東方日報A1：毒瘤失控　血雨腥風　政府幫兇

政府拒絕退出聯合國《禁止酷刑公約》，任由治安大毒瘤一直存在，昨更發生南亞兵團內訌街頭殺人案，血雨腥風，隨時殺錯良民，市民擔驚受怕！一名巴基斯坦籍假難民昨凌晨在油麻地街頭遇伏，4名南亞漢騎乘電單車而至，其中兩人持刀跳落車向其追斬，巴漢身中15刀頓變血人，送院不治，而刀手則跳回原車逃遁。案件列謀殺，由重案組跟進，即晚拘捕兩名涉案南亞漢，當中一人為假難民，不排除與黑幫及毒品利益問題有關。有學者批評，港府一直無正視假難民問題，令有關勢力坐大且有恃無恐，終致血案頻生。

死者為35歲Fayzan Ali，持「行街紙」留港，據了解，他案底纍纍，曾涉及多宗毒品案被捕。昨凌晨約4時，Ali獨自離開佐敦道13至15號華豐大廈，惟步行至志和街交界時，被5名南亞漢伏擊，他隨即奔跑逃命，4名男子分騎兩輛電單車尾隨追趕。Ali為求保命，拔足橫過彌敦道向海邊方向奔逃，但兇徒未有罷手，仍緊隨其後。Ali奔逃約100米，至佐敦道與白加士街交界被追及，兩名刀手跳落車，不發一言舉刀向其猛斬一番。Ali頓變血人，無力再逃命，倒地陷入昏迷。

刀手得逞後，跳上原來的電單車絕塵而去，有途人目擊事件，立刻報警求助。救護車接報趕抵時，Ali已奄奄一息，送抵伊利沙伯醫院搶救後，於凌晨4時35分傷重不治。警方在死者身上發現15處刀傷，包括頭、手、腳及頸均中刀，初步相信因失血過多致死。警方將案件列作謀殺案，圍封華豐大廈對開馬路，以及佐敦道與白加士街交界行人輔助線調查，只見現場地上留下大攤血漬，極為駭人，有一件相信是死者的外套及一對染血涼鞋。大批軍裝及機動部隊警員在場搜索證物，在志和街路邊檢獲一支疑與案有關的板球棒，套取指模後檢走調查。另一批警員則翻看附近大廈及店舖的閉路電視片段，追查兇徒逃走路線及涉案電單車資料。

據了解，警方循死者背景調查後，相信事件與黑幫有關，至於是否涉及毒品利益等原因，則有待調查。油尖警區重案組跟進案件，稍後會安排為死者驗屍，呼籲任何人如目擊案件或有資料提供，可致電與調查人員聯絡。至晚上約9時，警方在深水埗及觀塘區，以涉嫌謀殺拘捕兩名分別27歲及35歲南亞漢，他們均報稱無業，分持香港身份證及「行街紙」。據悉，被捕兩人分別為刀手及車手，而其中一輛涉案電單車於觀塘尋回。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指出，今年6月涉及南亞兵團的中環槍擊案仍未完全偵破，油麻地又發生當街殺人案，再為香港治安敲響警鐘。他說，假難民偷渡來港，即使他們在祖國已犯案纍纍，香港根本無相關資料，部分人或不當殺人為一回事，來港後繼續犯案。他續稱，不足3個月發生兩宗涉及南亞兵團的嚴重血案，相信與港府一直無正視假難民問題，警方搜集南亞兵團情報時無從入手，以及掃蕩相關罪案不力有關。他敦促警方盡力破案，不容同類事件再次發生。

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