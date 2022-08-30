行會非官守成員新增申報　多2人擁高球會籍

社會上就收回高球場部分土地興建公屋的事宜爭論未休，期間又爆出行會部分成員擁有高球會會籍卻討論相關事宜，存在嚴重利益衝突。目前行政會議成員個人利益登記冊又再有更新，16名非官守議員中，原本有5名成員曾在7月1日申報自己是香港哥爾夫球會會員，直至近日，梁高美懿及鄭慕智分別於本月17日及23日，先後更新登記冊，新增申報有關會籍，現時有7名行會非官守成員是香港哥爾夫球會的會員。

鄭慕智接受傳媒查詢時表示，起初以為私人會籍等毋須作出申報，惟及後接獲行會秘書處通知，因公眾對此有興趣，故已經即時作出更新。他又指，未來如果行會再討論相關事項，一定會作出申報，並由特首決定可否繼續參與。

現時申報香港哥球會會藉的行會非官守議員，包括有葉劉淑儀、林健鋒、任志剛、湯家驊、劉業強，以及上述兩人。翻查有關資料，梁高美懿於本月17日新增香港賽馬會名譽董事、香港公益金名譽副會長、香港科大商學院顧問委員會會員等16項申報；鄭慕智則加入拔萃男書院校董會成員、呂志和獎有限公司董事會成員、香港賽馬會名譽遴選會員、香港會會員、香港歌劇院創院主席及會員等42項申報。