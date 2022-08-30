保險代理夥4人詐騙13萬佣金及保費　判120至180小時社服令

友邦保險(國際)有限公司一名前保險代理人，涉嫌於2017年6月至2019年4月期間，與4名保單持有人在投保申請及保險索償中作虛假陳述，詐騙友邦保險佣金及醫療費用賠償共逾13萬港元，包括虛報保單持有人的職業、月薪、平均每月開支、累積流動資產、醫療紀錄等。涉案前保險代理人及2名保單持有人早前承認共5項串謀欺詐罪，今(30日)在東區裁判法院被判120至180小時社會服務令。

3名被告為伍永基(38歲、友邦保險前保險代理人)、姚俊豪(25歲、技術員)及陳嘉宇(33歲、髮型師)。伍及姚同被控2項串謀欺詐罪，指兩人虛報姚的職業、月薪、平均每月開支及累積流動資產，以及其右腳踝受傷，誘使友邦保險批准姚的保單申請及支付保險賠償，及向伍支付佣金；伍另涉與另一人串謀虛報職業。伍就上述兩份保單，獲支付佣金共逾1.5萬港元。陳嘉宇則被控2項串謀欺詐罪名，指他與伍串涉嫌虛報陳嘉宇的職業及其右膝蓋受傷，從而誘使友邦保險支付保險賠償逾2.2萬港元。

主任裁判官嚴舜儀判刑時，指案情嚴重，須考慮判處監禁，但考慮到3名被告認罪，及後亦向控方提供協助，令控方掌握證據去處理另外兩名罪責更重的人士，故採納報告建議，判處伍180小時社會服務令及須向友邦保險賠償約1.5萬港元，而姚及陳則分別被判120及160小時社會服務令。

案件編號：ESCC2597、2598/2020