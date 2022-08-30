深圳5間醫院停診　龍華區今起全域管控

廣東省深圳市周一（29日）新增35宗本土新冠病例，繼福田區、羅湖區和華強北區等多地發布公告全域管控後，龍華區周二（30日）起亦實行全域管控，強化社會面管理，以實現社會面動態清零。除超市、藥局、僅供外賣的餐廳，其他店家暫停營業；深圳5間醫院另發布停診公告，開診時間另行通知。民眾自周二開始進入羅湖區行政服務大廳，須持24小時內核酸檢測無感染證明。

深圳市疾控中心對上周二（23日）以來的所有病例進行病毒基因分析，結果顯示大多數患者感染BA.5.2.1的子分支BF.15變異株，為深圳首次發現，不排除由境外輸入引發本地疫情。龍華區自周二開始，社區屋苑和城中村實行嚴格管理，各類卡口24小時值守，需查驗24小時核酸檢測無感染證明或採樣證明。當地強化全面管控，嚴格限制人員聚集，暫停舉辦大型活動，暫停批發市場、卡拉OK和網吧等場所營運。

深圳一號線坪洲地鐵站附近鐵西花園，近日變成高風險地區。城中村內大部分為外來人員，上周六（27日）有大批民眾聚集，要求解除封控措施。深圳多地加強防疫措施，一名男子周一欲外出工作，惟在屋苑大門前被阻攔，試圖強行衝出無果。男子怒斥「不上班你養我啊」。

深圳市口岸辦公室周一通報，深圳口岸前周日（28日）檢測出12名跨境貨車司機核酸檢測顯示受感染，他們當日分別自皇崗、深圳灣和蓮塘口岸入境閉環，部分人已返港。深圳有關部門通報香港相關部門，所涉場所已完成消毒，有關密切接觸者按要求落實管控。