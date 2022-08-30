今年首7月接68宗資料外洩　私隱署發指引助中小企等加強保安

在資訊及通訊科技的廣泛使用下，加上混合工作及混合學習等模式的新常態，資料使用者在保障個人資料私隱方面面臨重大的挑戰，特別是資料保安。今年1月至7月，個人資料私隱專員公署共接獲68宗由機構通報的資料外洩事故，其中超過4分之1涉及資訊及通訊科技系統的漏洞。個人資料私隱專員公署今(30日)發出《資訊及通訊科技的保安措施指引》，為資料使用者建議相關的資料保安措施，以協助他們遵從《個人資料(私隱)條例》(第486章)的規定。

指引輔以個案分析及圖表説明，所建議的資訊及通訊科技的資料保安措施涵蓋7個方面，包括資料管治和機構性措施；風險評估；建議一系列的技術上及操作上的保安措施；資料處理者的管理；資料保安事故發生後的補救措施；定期監察、評估及改善資料保安政策的遵從情況；使用雲端服務、自攜裝置及便攜式儲存裝置所應採取的資料保安措施。

個人資料私隱專員鍾麗玲表示，因應網路安全事故有所增加，資料使用者應加強保安措施，防範資訊系統受到惡意的攻擊。穩健的資料保安系統是良好資料管治的一個核心元素，希望指引可向資料使用者，特別是中小企，提供全面加強資料保安的良好行事方式。