12港人蛇案喬映瑜涉2罪　還押至10.12再訊

12名香港人蛇於2020年8月乘船企圖偷渡到台灣途中被內地海警拘捕，當中女子喬映瑜於上周一（22日）刑滿返港後，即被警方拘捕及起訴管有危險藥物及妨礙司法公正罪。案件於上周二（23日）在粉嶺裁判法院首次提堂時，被告須接受隔離檢疫而未能出庭，至今天（30日）被告終完成檢疫出庭應訊。她今天暫毋須答辯，控方擬將其中1案件轉介至區域法院處理。署理主任裁判官黃士翔把案件押後至10月12日再訊，以待警方進一步調查，期間被告須還押懲教署看管。

被告喬映瑜（35歲、無業）今天由當值律師代表，並無保釋申請。妨礙司法公正控罪指她於2020年1月至8月23日期間，連同一個稱作「廢中」的人、一個稱作「恩典」的人及其他人，意圖妨礙司法公正而作出具妨礙司法公正傾向及意圖的作為或一連串作為，即協助自己與廖子文、鄭子豪、張俊富、張銘裕、嚴文謙、黃臨福、黃偉然、李子賢、郭子麟、鄧棨然及李宇軒逃離香港司法管轄區，以阻止及阻礙對香港警務處的調查及或因該調查而引發或可能引起的刑事訴訟。管有危險藥物的控罪則指她於2020年1月14日，在旺角通菜街104號至116號利民大廈某室管有危險藥物，即2.98克草藥形態的大麻。

案件編號：FLCC 1104,1105/2022