區議員批鄉郊爆喉管維修不力　水務署：私人土地由業主處理

鄉郊喉管漏水問題屢見不鮮。元朗區議會今日（30日）召開會議，有議員批評政府着重程序無視實際情況，處理鄉郊喉管漏水問題不力，要求政府不分公地還是私人土地都要修喉。水務署署長盧國華強調私人土地業主自行處理，若不維修就是浪費食水，政府有權控告 。

多名區議員在會上關注水務署不維修私人土地喉管，指政府現時只處理政府用地喉管爆破問題，遇到私人土地喉管出現問題就要求私人土地業主自行維修，惟鄉郊用地業權分散，而且部分業權人可能已經過身，難以處理喉管漏水問題，要求政府不分公家地私家地一併維修。盧國華指當局不能輕率地去私人地方處理喉管問題，重申私人物業出現喉管漏水問題，水務署會要求私人土地業主自己處理 。他又指鄉郊爆喉管風險不太高，故會把資源用於市區風險較高的地方。

對於政府在去年4月公布新的食水標準，將檢測食水參數由原定的92個減少至60個，區議會主席沈豪傑表示，不理解為何會下調參數。盧國華指食水檢測參數減少是跟隨世界衞生組織指引，由於世衞早前建議各地可接自己實際情況去因應情況進行不同項目的水質檢測。他又強調減少參數不代表不監測，只是檢測次數相對「無咁密」，但不是放任水質。