涉黎智英8.18非法集會案判刑時法院外襲警　無業漢罪成囚10周

西九龍法院於去年4月中處理壹傳媒黎智英及多名泛民人士涉及2019年8月18日的「流水式集會」非法遊行的案件判刑。休庭期間，不同政見人士在法院外爭執。一名無業漢被截查時，以打手掌及吐口水等方式向警員施襲，事後承認3項襲警罪及1項行人衝紅燈的傳票罪。案件今(30日)在西九龍法院判刑，裁判官指出雖然被告的行為沒有對警員造成傷害，但是極具侮辱及挑釁性，是對執法人員的絕對挑戰，判處被告監禁10星期，並須就該衝紅燈罪罰款600港元。

被告盧嘉文(26歲，報稱無業)。案情指，去年4月16日中午時分，被告尾隨一名男子，並質問對方「係咪藍絲？」有警員看到被告在紅燈下橫越馬路，於是上前截查被告，並要求他出示身份證。惟被告拒絕服從，大喊「救命呀，警察打人」，又挑釁稱「夠膽隻揪」。其後被告除下口罩，右手高舉身份證以展示給傳媒看，並突然用右手打向該警員的手掌，因而被制服。警方將被告鎖上手銬時，被告向警員吐口水，及後他被帶上警車後，拒絕戴上口罩，並再向警員吐口水。

辯方今日求情指，被告有輕度智障，容易同人起衝突，自13歲起接受精神科治療，往後斷斷續續地覆診。他於2019年初曾因用刀傷害父親，而須入院治療。案發時，他由於現場環境及自身問題才一時失控犯事。惟裁判官判刑時指，參考被告過去2次入院記錄，即醫生指被告沒有不正常思想及出院後毋須服藥，故認為被告的病情對其影響有限。相反，被告當日引起事端、誣捏警員打人，及挑釁警員打架。現場有多人圍觀，後果可能很嚴重，而被告拉下口罩，在疫情背景下是置市民的安全於不顧及白費醫療人員的抗疫努力。最終判處被告囚10星期。

案件編號：WKCC 1448/2021, KCS 14362/2021