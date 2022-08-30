移民潮導致教師流失　教局今年首7月批逾2千未師訓教員證

受移民潮影響，許多學校都有教師流失情況，校方對未經師訓的「准用教員」需求因而增加，變相教育局發出較多「僱用非檢定教員許可證」。中學校長會主席連鎮邦曾指，近年許多教師在短期內離職，甚至在學期中段舉家移民，教育界因此出現斷層、青黃不接等現象，除主科英文、數學及理科受影響外，不少藝術類科目學校亦未必有替補人選。根據局方提供的數據顯示，局方於今年首7個月，合共發出2,127張許可證，約佔去年全年3,395張的63%，並僅比2020年全年少125張。

根據《教育條例》，任何人士如只持有學歷，即沒有接受師資培訓及未具備教學資格，可申請成為「准用教員」，而現時任教於提供中、小學或專上教育課程的學校准用教員，其最低學歷要求是高級文憑、副學士學位或同等學歷，教師須持有較高的學歷才可任教較高的級別，亦須提交證明文件，證明具有任教有關科目的能力。學校如欲聘請未受專科訓練的教師，任教須特別注意安全的科目，如高中級別的科學科目，應先徵詢教育局的意見。

教育局發言人表示，學校僱用非檢定教員的原因眾多，局方發出「僱用非檢定教員許可證」的數字每年均有波動。學校因應其運作需要，聘用具有所需學歷、培訓、經驗、能力或在某方面具專長的教員，若有關教師未受師訓，或正在修讀而未完成師訓課程，學校便須向教育局申請「僱用非檢定教員許可證」。發言人續指，當有關准用教員停止受僱於許可證所指明的學校時，該許可證將會自動取消；若有關教員受僱於另一所學校，僱用該教員的學校須向教育局重新申請「僱用非檢定教員許可證」，准用教員在完成有關師訓時，可申請註冊為檢定教員，轉校時毋須要重新註冊。因此，教育局每年發出的「僱用非檢定教員許可證」數目，並不代表該年獲批及在職的准用教員人數。