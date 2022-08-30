稱梅媽被軟禁　梅啟明狀告親姪及看護索償800萬港元

梅啟明聲稱梅媽被人軟禁，令他無法向梅媽索取兒子的生活費。

已故天后梅艷芳的胞兄梅啟明於約2星期前向傳媒聲稱，梅媽覃美金被照顧她的護士及姪仔梅柏麟禁錮於荃灣某屋苑內。直至昨日（29日）梅啟明入稟高院，控告該名護士及姪仔，指2人阻止梅媽與梅啟明接觸、阻止梅媽支付梅啟明兒子的生活費，及濫用梅媽的生活費等，向2人索償合共800萬港元。

原告是梅啟明，被告分別是梅柏麟及稱為「鄭姑娘」的人士。據原告自行撰寫的入稟狀聲稱，2名被告「軟禁」梅媽，且不讓原告與梅媽接觸，又指梅柏麟阻止梅媽支付予原告兒子每月3萬港元的生活費及教育費，令他兒子身陷經濟困境，抑鬱成病。

原告又在入稟狀聲稱，他約於6年前患上大腸癌，梅媽曾表示若他能過到70歲，便會給他500萬港元，當中有200萬港元是供他兒子讀大學之用。原告表示他於去年12月剛過70歲，該鄭姑娘卻搞「大龍鳳劇」誤導梅柏麟，並一起搞破壞且誤導梅媽，使梅媽登報聲稱與原告脫離母子關係。原告於入稟狀的最後又聲稱，梅柏麟濫用梅媽每月25萬港元的生活費，因此分別向梅柏麟及鄭姑娘索償500萬港元及300萬港元。

案件編號：HCA 1103/2022