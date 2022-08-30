「3+4」吸客力不足　檢疫酒店入住率低　料9月後入住率僅兩成

據當局公布的第8輪指定檢疫酒店名單，現時共有68間檢疫酒店。政府早前縮短檢疫期至「3+4」，不過本港的入境人數未有如預期般大幅上升，檢疫酒店需求大減，有酒店業界人士推算，8月檢疫酒店入住率由以往8至9成，跌至5至6成，又料9月份暑假熱潮已過，檢疫酒店入住率將進一步大減。名單顯示，目前至少有4間檢疫酒店「跳船」提早完約，轉型改以接受街客預訂，又或是變成社區隔離措施。

名單顯示，截至昨日(8月29日)，共有4間檢疫酒店選擇提早完約，包括旺角的香港康得思酒店將於9月24日起停止用作檢疫酒店；何文田九龍維景酒店將於9月1日至11月30日期間轉為社區隔離設施，只接待由政府安排確診新冠人士；旺角旭逸酒店已於8月23日起停止作為指定檢疫酒店，以及灣仔的香港遨舍衛蘭軒則於9月14日停止作檢疫酒店。

香港酒店業協會執行委員陳覺威表示，在本月12日起實施「3+4」前的檢疫酒店入住率仍然高企，維持於8至9成，不過隨着新措施實行後，入住率反而有減無增，下跌至約5至6成，酒店亦要退款，同時暑假返港高峰期已過，9月份檢疫酒店的整體入住率亦暫時只有2至3成，料10月份情況更甚。他又指，酒店提早結束合約是基於商業考慮，故改為轉型至普通酒店，以接收Staycation客人、長租客，又或是正接受4日醫學檢測的「黃碼」人士等為主，不過相信某部分仍有餐飲營運的檢疫酒店則暫時不會完約，因還能維持生意。