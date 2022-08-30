離島專科醫療不足　居民求診猶如「長征」

離島區人口逾18萬，多個新社區亦逐漸落成，預料人口將持續增加。惟該區醫療設施乏善足陳，僅得北大嶼山醫院及長洲醫院，加上未有提供部分專科服務，居民專科求醫猶如「長征」。有政黨今日(30日)表示，現時該區醫療系統四分五裂，如第三世界，促請政府盡快增撥資源及人手，防止出現意外失救的悲劇。

該政黨離島支部委員葉培基表示，居民對北大嶼山醫院的服務水平期望有落差，並引述居民指北大嶼山醫院服務亟待改善，即使設有部分專科門診，但只能處理非緊急的覆診個案，遇上緊急或嚴重病情時，仍需轉往瑪嘉烈醫院求醫。他又指居民求診時「唔知自己要等幾耐」，亦無既定程序，「無食野又唔敢行開」。另外，人手不足亦影響醫院對安老院舍的支援，他舉例一所位於東涌逸東邨，已營運2年的老人院，因醫院人手不足，沒有外展隊服務，院舍長者需長途跋涉到市區覆診。

立法會香港島西議員陳學鋒稱，該區居民往返市區醫院求診的交通時間，往往比求診時間長，譬如長洲醫院沒有專科門診服務，長期病患的居民要乘渡輪到市區求診，恍如「長征」一樣。他又指梅窩等地的人口急增，雖有24小時門診服務，惟籌號長期不足，無籌便需要到北大嶼山醫院，甚至是市區求醫。他直言香港雖然好發達，但離島區的醫療服務形同第三世界。因此，該政黨建議政府盡快於北大嶼山醫院及長洲醫院增加耳鼻喉科等專科服務，重建榕樹灣北南丫診所等。