運輸署提醒學生開學日預早出門　駕駛者應避免前往學校區

暑假即將結束，莘莘學子將要返回校園。運輸署今日(30日)提醒學生，開學日(9月1日)的交通預計會比較繁忙，他們應預早出門，尤其是本學期起就讀新校的學生，應預先了解要乘搭的交通工具路線，並在開學日預留充裕的乘車時間，以免延誤上學時間。而需乘搭渡輪的學生應事先了解清楚渡輪航線的班次、船種及航程時間。同時，學生在上學時要注意道路安全。

另外，運輸署發言人表示，已提醒各主要公共運輸服務營辦商於開學日提供充足的公共運輸服務，以應付乘客需求。當局的緊急事故交通協調中心將密切監察當天的交通及公共運輸服務情況；並派員到全港各主要地點實地視察，向協調中心匯報最新情況，需時安排加強公共運輸服務，或通知警方協助疏導交通。

運輸署又呼籲，駕駛人士盡量避免駕車前往學校區。而保母車及校巴司機應小心駕駛，尤其在斜路、窄路或需要掉頭倒車的地方，並謹記切勿超速、超載或將學童單獨留在車上。他們亦應保持車輛清潔衞生並加強消毒，以降低新冠病毒的傳播風險。此外，保母車營辦商必須就擬提供服務的每所學校預先獲得運輸署的批准，而在接載幼稚園或小學學生時，必須提供保母跟車。