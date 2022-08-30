港大研究證男性及30歲以下青年　接種復必泰易現心肌炎

新冠疫情爆發以來，港府谷針停不了。香港大學醫學院早前透過運用大數據，分析市民接種每劑疫苗後的反應，今日(30日)發布研究結果，發現年輕人士及男性接種第2針復必泰疫苗後出現心肌炎風險較高，而接種兩款疫苗後出現貝爾面癱的風險亦會稍增。團隊指出，大數據應用可促進疫苗接種的安全監察，值得應用在其他公共衞生議題。

港大醫學院研究團隊發現，復必泰及科興疫苗出現心肌炎的粗發病率(每100萬劑的比例)分別為18.94和5.22，其中接種第2針復必泰的粗發病率在3劑中最高，而接種科興出現心肌炎的風險則相若。當中男性以及少於30歲的風險較為高。團隊指出有研究顯示，若將接種第2針的時間延後，出現心肌炎的機率會下降。而貝爾面癱(即暫時性一側面部下垂)方面，研究結果推算，每10萬人接種科興疫苗後新增4.8例貝爾面癱個案，每10萬人接種復必泰疫苗後新增2例貝爾面癱個案。港大醫學院家庭醫學及基層醫療學系助理教授尹旭輝指出，結果反映接種兩款疫苗後出現貝爾面癱的總體風險增加，惟尹認為接種疫苗的效益大於以上風險。

港大團隊同時研究60歲或以上人士接種科興疫苗後的不良反應，尹指出，接種第1劑及第3劑後21日內出現不良反應的風險沒有顯著增加，可是打第2針時出現速發嚴重過敏反應的風險增加，發病率為2.61，每100萬人有6例。精神病患者方面，港大醫學院藥理及藥劑學系副教授陳慧賢指出，現已有研究顯示，精神病患者因感染肺炎而住院或死亡的風險較高，因普遍健康狀況較差。是次研究發現，與沒有患病人士比較，精神病患者染病後的住院率為沒有患病人士的3.05倍，死亡率為6.42倍。