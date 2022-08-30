陳澤銘連任律師會會長　指陪審團非公平審訊的全部考量因素

香港律師會今日(30)舉行理事會議，陳澤銘連任會長，黎雅明、湯文龍及余國堅連任副會長。被問及前年發起或參與民主派「35+」初選的47名人士涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，及壹傳媒黎智英涉違《港區國安法》案件不設陪審團，陳澤銘指部分普通法國家亦沒有陪審團制度，陪審團並非公平的全部考慮因素。

陳澤銘指律師會需要捍衞香港法治，認為司法獨立重要元素，但陪審團並非最重要，最重要是公平原則，例如有否機制上訴。被問及黎智英違反《港區國安法》案件不設陪審團會否成為常態，陳指重點是公平審訊、被告人是否公平對待，稱部分刑事案件沒有陪審團，又舉例指部分普通法國家都沒有陪審團，故該機制並非公平的全部考慮。

談及律師會未來工作路向方面，陳澤銘指國際事務方面，香港的法治聲譽有受影響，未來會多外訪及解釋香港情況，例如出席英國法律年度開啟儀式，但指檢疫限制未能去太多論壇，所以副會長都會幫忙出席。他期望本港的檢疫限制逐步放寬，並認為與內地通關同樣重要。