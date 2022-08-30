誘蚊器指數降至9.7%　惟6區仍超警戒線　上水31.8%蟬聯最嚴重

蚊患在夏季尤是嚴重，食物環境衞生署今日(30日)公布最新數據，全港白紋伊蚊誘蚊器指數顯著回落，從6月的21.1%，回落至9.7%，即由3級水平回落至2級水平，顯示監察地區內白紋伊蚊分布頗為廣泛，但已回落至較低水平。不過，在64個監察地區中，仍有6個地區的分區誘蚊器指數高於百分之20的警戒水平，其中上水蟬聯2個月，錄得全港最多蚊，不過已由6月的55.3%，降至上月的31.8%。第二的是馬鞍山，達28.4；其後是錄得25%的紅磡。

當局續指，高於警戒水平的6個地區，分區誘蚊器指數大多位於公共及私人住宅區、學校、康樂設施及公眾地方。另外，7月的的白紋伊蚊密度指數為1.3，代表在發現有白紋伊蚊的誘蚊器中，白紋伊蚊成蚊的平均數量為1.3隻，顯示整體監察地區內的白紋伊蚊成蚊數量不多。署方強調，已聯同相關政府部門立即採取行動，在有關地區加強防蚊及滅蚊工作。

另外，食環署發言人表示，署方今年繼續分3期進行全港滅蚊運動，第3期運動已於本月8日展開，至10月28日止。其間，食環署各分區辦事處會針對區內一些受關注的地點，進行一連串的清除積水及防治蚊患行動。當局表示會持續監察各區的蚊患情況，並採取迅速有效的防治措施。