黑沙環械鬥中刀漢處危險期　前妻糾父及男友施襲同被捕

澳門黑沙環昨日(29日)下午發生持械打鬥案，4名傷者須送院治療，其中1名33歲男子被刀刺中左胸，手術後仍未脫離危險期。司警今午(30日)2時舉行新聞發布會，目前已拘捕涉案3名疑犯，分別為2男1女，其中34歲女疑犯與上述男傷者為已離婚夫妻，2人育有2名子女。

司警表示，事件起因涉及家庭和金錢糾紛，已離婚夫妻曾於2020年至2021年期間，因家暴、搶劫、詐騙等相互指控報案，女方因追討贍養費及過往涉及60萬澳門元的金錢糾紛，昨日凌晨與來自內地的34歲現任男友，前往前夫位於北區的住所，期間曾滋擾前夫的68歲父親。但由於未能與前夫接觸，女子心生不滿遂聯繫其67歲父親到附近地方守候。

至昨日中午，女疑犯等3人目擊受害男子及其父親出現，遂上前發生口角更惡化成打鬥事件，期間內地男子從身上取出約13厘米長尖刀，刺向男子左胸。附近店舖職員及市民見狀立即報警，治安警到場後拘捕女子及其男友，而女方父親逃離現場，直至下午2時半自首。女疑犯則承認使用車匙襲擊前夫背部，而女方父親亦承認襲擊受害男子的父親，後者目前臉部和左胸有骨折情況。