新增13名新冠疫患死亡　當中5人一針未打　3人於急症室離世

第5波新冠肺炎疫情未平，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻，今日(30日)表示，過去一日有13名確診病人在公立醫院離世，患者為8男5女，年齡介乎54至97歲，死者中，10人未打齊3針，當中5人更未曾打針。另外，死者中有3人在急症室過身。

劉表示，在急症室過身的，分別是93歲的無打針男士，有高血壓、甲狀腺素高、柏金遜、前列腺癌。8月22日快測染疫，有咳，曾求診，CT值為11.3，即病毒量高。28日家人發現他沒反應，救護員有曾為他急救，惟仍於急症室離世。84歲女士本身有糖尿、心臟衰竭，慢性腎病，冠心病，無打針，8月29日家人留意她抖氣差，更不省人事，隨即叫救護車送往急症室，後來發現染疫，惟急救不成功。至於84歲女士，也有不同長期病，本月27日家中發現染疫，28日開始抖氣差，其後暈倒更不省人事，家人召救護車，曾為其急救，但同日離世。

另外，截至今日，共有2,585名確診病人留醫治療，當中有343名為新增病人。需要入住隔離設施的病人中，552名病人在隔離病房，190名病人在二線隔離病房，599名病人在北大嶼山醫院香港感染控制中心，190名病人在亞博館新冠治療中心，當中合共有232名是新增確診病人。昨日新增呈報5名危殆病人及12名嚴重病人，現時合共有47名危殆及45名嚴重病人，當中13名危殆病人正接受深切治療。