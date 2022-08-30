多319宗學校呈報確診　7班別疑現傳播須停課

本港新冠疫情持續，衞生署衞生防護中心公布，今日(30日)新增319宗學校呈報的確診個案，來自140間學校，涉及238名學生及81教職員。另過去7日有28間學校呈報兩宗或以上的染疫病例，當日有7間學校的個別班級疑現傳播，中心已建議須停課一周。

需要停課的學校包括，保良局蔡繼有學校8E班24學生中，有3學生染疫；南區South Island School的11K2班的17名學生中，有3學生受感染；黃埔嘉德麗幼稚園LA班上午班中，17名學生中有1學生及1教師中招；大埔墨爾本國際學校P6B班22名學生中，有6學生確診；屯門基督教女青年會安定幼兒學校N班25名學生中，有2學生及1老師確診；弘立書院的1禮班及3和班各20名學生中，均分別有3名學生確診；沙田英藝幼稚園N1班12名學生中，有1名學生及1名教師確診。

至於早前呈報的弘志幼稚園PNAM班已於昨日(29日)停課，惟K3PM班亦有3學生染疫，由同一老師任教，該班亦需再停課1周。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，開學將至，惟疫情趨勢已致社區個案上升，強調學校須繼續維持快測措施，才能阻止疫情在學校傳播。