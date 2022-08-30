多8間院舍爆疫　涉10確診59人檢疫　亞博開逾9成半病床

本港新冠肺炎疫情反覆，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日(30日)宣布，昨日(29日)有8間院舍有新增確診個案，包括6間安老院舍及2間殘疾人士院舍，共10名院友確診，59名院友需要檢疫。

涉及的院舍包括沙田東華三院羅文壎安老院有1名院友確診，2名院友需要檢疫；瑞安護老中心(新田圍)有限公司有1名院友確診，1名院友需要檢疫；灣仔康雅護老院(五院)有1名院友確診，11名院友需要檢疫；葵涌光年護老院有限公司有1名院友確診，3名院友需要檢疫；深水埗牽您手護理院有限公司有1名院友確診，2名院友需要檢疫；九龍城海逸居有2名院友確診，1名院友需要檢疫；觀塘彩怡之家有限公司有1名院友確診，6名院友需要檢疫；元朗扶康會天耀之家有1名院友確診，6名院友需要檢疫。

另外，張竹君表示亞博館新冠治療中心病床已差不多滿，預備了的200張病床當中現已開190張，當局會於其他醫院更改病房用途，接收新冠患者，稱此方案較易調動人手，會整體觀看及調整各聯網情況。