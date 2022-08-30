守行為期間於中大女廁偷拍　男生認窺淫續准保釋候判

男學生承認在中文大學內之圖書館女廁偷拍2名女生如廁，被控2項窺淫罪。案件今天（30日）在沙田裁判法院再提訊，男學生承認控罪，獲准保釋至9月13日判刑，期間裁判官會為他索取感化報告及社會服務令報告。他早前因牽涉另一宗非禮事件，當時准以簽保守行為處理，本案是在守行為期間觸犯，因此被告須交出2000港元擔保金。

25歲被告吳文諾被控於2022年6月25日，在香港中文大學新亞書院錢穆圖書館地下女廁內分別偷拍女子X及Y的私密部位或進行私密作為，該些女子處身於令人對保存私隱有合理期望的情況，而被告不理會該些女子是否同意被他拍攝。案情指案發當日下午約3時，X在涉案廁所的廁格內，見到有部手機在隔壁廁格下方出現，並且有鏡頭向著她，X當時感到害怕，逗留大約10分鐘才離開。約5分鐘後，Y在同一廁所的某廁格內，同樣見到手機鏡頭向着她。Y嚇得大叫，然後鏡頭消失，Y聽到有人離開廁所的聲音。警方憑閉路電視片段及圖書館出入紀錄找到被告，發現被告曾在涉案女廁逗留約18分鐘。被告被捕後向警方表示「我覺得做人做嘢讀書都好大壓力，一時控制唔到至偷拍」，並在警方拘捕前已刪除電話內的所有女性私密相片及影片。

辯方求情指，被告現時有接受基督教更生會、社會福利署及精神科醫生3方面輔導和治療，亦有定時服藥，一旦還押可能需要停藥，影響治療效果，冀法庭考慮讓被告保釋候懲。署理主任裁判官張志偉指，被告坦白認罪，嚴格來說並無定罪紀錄，現階段法庭會持開放態度，因此決定先為被告索取報告，以考慮其他判刑可能性，並准他以原有條件繼續保釋。

案件編號：STCC 1778/2022