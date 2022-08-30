躍動港島南項目再觸礁　政府宣布取消公開招標發展石澳石礦場

「躍動港島南」又有項目再觸礁！文化體育及旅遊局今日(30日)公布，因未能收到符合政府指定要求標書，故決定取消在已復修的石澳石礦場發展水上運動中心的招標。2020年的《施政報告》中，政府宣布將石澳石礦場以公私營方式合作發展水上運動中心，並於去年7月正式進行公開招標。

政府於去年7月30日公布通過公開招標，邀請非政府機構在已復修的石澳石礦場設計、建造和營運一個可供市民大眾享用的水上運動中心。考慮到招標期間曾發出附錄及受第五波疫情影響，截標日期及後延至今年3月4日。不過最後石澳石礦場仍無人中標，政府將檢視最新情況，再考慮未來路向。

翻查資料，政府期望在該用地提供現代化及專業管理的水上運動中心，而投標者可自行建議水上運動的種類及組合，並決定陸地及水域範圍如何編配作運動設施及其他准許用途，包括帆船及遊艇停泊處。但中標者須在整個合約期內負責為水上運動中心的設計、建造、管理及保養以至基礎設施提供資金，並在營運階段與政府攤分收入，同時亦須遵按照政府訂明的方式和費用，向合資格的團體開放運動設施。