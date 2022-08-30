躍動港島南項目再觸礁 政府宣布取消公開招標發展石澳石礦場
2022年08月30日 16:43
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政府原先希望將石澳石礦場以公私營方式合作發展成為水上運動中心。
「躍動港島南」又有項目再觸礁！文化體育及旅遊局今日(30日)公布，因未能收到符合政府指定要求標書，故決定取消在已復修的石澳石礦場發展水上運動中心的招標。2020年的《施政報告》中，政府宣布將石澳石礦場以公私營方式合作發展水上運動中心，並於去年7月正式進行公開招標。
政府於去年7月30日公布通過公開招標，邀請非政府機構在已復修的石澳石礦場設計、建造和營運一個可供市民大眾享用的水上運動中心。考慮到招標期間曾發出附錄及受第五波疫情影響，截標日期及後延至今年3月4日。不過最後石澳石礦場仍無人中標，政府將檢視最新情況，再考慮未來路向。
翻查資料，政府期望在該用地提供現代化及專業管理的水上運動中心，而投標者可自行建議水上運動的種類及組合，並決定陸地及水域範圍如何編配作運動設施及其他准許用途，包括帆船及遊艇停泊處。但中標者須在整個合約期內負責為水上運動中心的設計、建造、管理及保養以至基礎設施提供資金，並在營運階段與政府攤分收入，同時亦須遵按照政府訂明的方式和費用，向合資格的團體開放運動設施。