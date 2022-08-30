工展會購物節下周五開鑼　參展商憂近檢疫措施　或影響進場人次

上年首度舉辦的「工展會購物節」，今年將在疫情下繼續舉行。活動於9月9日至12日在亞洲國際博覽館舉辦，正值在中秋佳節為市民提供購物及娛樂體驗。購物節今年攤位數目約350個，提供大量低於1折的優惠產品。有參展商表示，預計生意額會上升20至30%，但同時擔心有市民害怕位於亞博的檢疫隔離設施，而不敢進場。

「2022工展會購物節」設有6大展區，包括「休閒食品區」、「健康養生區」、「智能電子產品」等；另設兩個主題區，分別為「香港回歸祖國25周年展區」，及「廠商會88周年懷舊展區」，將分別展示香港及廠商會的珍貴歷史圖片及具代表性的懷舊工業產品。主辦單位廠商會會長史立德指出，活動有別於維園舉辦的「工展會」，「工展會購物節」是參展商接觸新客源的平台，尤其是新界區消費者。上年工展會購物節生意額達6,000萬，人流為5萬人次，因今屆展期較上屆多一日，史希望今年人流打破上年，生意額達8,000萬。另外，雖然消費券已派了一段時間，史表示有市民向他反映會預留消費券消費，他又指見到不少市民使用消費券來購買家電產品，所以今年場內新增電子產品展區，吸引消費者入場。

參展商之一、豬手專門店負責人樊小姐表示，預計購物節內的生意額會達6位數，較上屆工展會高20至30%。但負責人同時表示，近日疫情升溫，擔心生意會受影響，同時認為亞博有隔離設施，令市民害怕進入機場範圍，加上亞博距離較遠或影響人流。另外，首次參展的免煮湯包分銷商負責人表示，今次是公司首次參加任何展覽，是一個新嘗試，預計生意額有15萬，認為疫情會令展覽人流減少，但該公司同時於網上及商場銷售產品，因此不擔心對生意有大影響。