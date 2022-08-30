劏房租管遺漏洞　業主續約照加價　租戶批如紙老虎

香港劏房林立，不少基層市民被迫捱貴租居住環境惡劣的劏房。有組織今日(30日)聯同基層租戶與差餉物業估價署署長會面，反映《2021年業主與租客(綜合)(修訂)條例草案》實施至今近8個月後劏房市場的最新情況，批評業主仍然不依法，但政府執法及支援不足。組織表示，目前仍陸續接到不少居民求助，包括業主拒絕為新租約打釐印、持續濫收水電、續約時大幅加租、租約上列出不平等條款等，認為條例仍有漏洞，建議政府可在2年內加入「起始租金」，相關部門亦需加強執法主動性等。

香港社區組織協會今早聯同基層租戶與差餉物業估價署署長會面，認為條例實施至今仍存在漏洞，而租金亦遠超基層可負擔能力、單位質素參差，及有安全隱患等。協會表示，近日接獲不少居民求助，發現有部分業主在租約期滿，與租戶商討續約時以加租作威嚇，若租戶想簽訂新租約便需接受加租，令條例實施後竟有部分租戶迫放棄簽訂書面租約以換取豁免加租；而普遍業主或中介仍然在新租約上另外註明該劏房單位的水電收費，或是未有打釐印。

協會批評，自條例實施後，政府未有主動加強巡查劏房，並在發現違規行為時主動介入執法；反而將執法責任轉嫁到基層租戶身上，大大降低了條例的效力。協會建議，政府應設立恒常檢討機制，每2年檢討租務管制法例；並設立標準租約；加強差餉物業估價署相關專責主動的職能；以及加強公眾教育及條例宣傳工作，令業主及租客更認識新法例下的權責。