本港次季錄23人染愛滋　其中9宗經同性雙性性接觸

衞生防護中心今日(30日)公布，今年第2季錄得23宗愛滋病(AIDS)新增呈報個案，較上一季的18宗有輕徵上升。其中9宗個案透過同性或雙性性接觸受感染，其餘11宗透過異性性接觸受感染。該季最常見的愛滋病界定疾病是肺囊蟲肺炎，即一種肺部感染。自1985年以來，本港愛滋病確診呈報個案累積有2,361宗。中心於同一季亦接獲125宗感染感染人類免疫力缺乏病毒(愛滋病病毒，HIV)，當中1人在香港以外地區透過輸入血液或血製品受感染，本港相關呈報個案累積至11,442宗。

中心表示，新增的125宗HIV個案涉及103男22女。其中，64人透過同性或雙性性接觸受感染，27人透過異性性接觸受感染，另有33宗個案的傳播途徑因資料不足而暫時未能確定。新增個案的3個主要呈報來源分別是公立醫院、診所及化驗所，佔54宗；衞生署社會衞生科診所，佔29宗，以及17宗來至私家醫院、診所及化驗所。此外，有86名感染者已到衞生署或醫院管理局轄下的愛滋病專科服務接受治理。另外2名感染者在呈報時已經死亡。

衞生防護中心上月報告已表示，由去年8月開始留意到，主要涉及在油尖旺區和深水埗區工作的女性性工作者，或曾進行商業性行為的女性新感染HIV人數異常增加，中心一直積極跟進，於該兩區相關場所安排額外的外展服務，為相關工作者及其顧客提供病毒測試或自我檢測服務，並加強預防工作。另外，發言人表示，性接觸仍是最主要的HIV傳播途徑，市民應恒常及正確使用避孕套，以減低感染該病毒的風險。