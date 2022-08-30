《台蘋》將熄燈員工轉新公司　結束忐忑不安的日子

台灣《蘋果日報》(下稱台蘋)停刊後，《蘋果新聞網》交易案最終告吹，原買家潘杰賢另立新平台《壹蘋新聞網》接收大多數《台蘋》員工。東網記者周二(30日)採訪多名《台蘋》資深員工，對方表示今年來交易的消息滿天飛，傳言中的買家不斷被提起，這段時間大家都是帶着忐忑不安的心情工作，到最後失望的是交易案沒完成，還好有新公司來承接整個新聞團隊，讓他們可繼續工作。

一名從《台蘋》創刊至今服務近20年的資深員工表示，對於新東家成立的《壹蘋新聞網》內心還有不確定感，很多狀況都還不明確，如果新公司團隊有心發展，留任的舊《台蘋》員工，也會一起打拚。至於留任後，薪資待遇稍減，員工認為比例上尚可接受。該員工表示，早已預期《台蘋》會結束營業，並不感到意外，主因是《台蘋》虧損一段時間，舊員工可感受到末期經營的窘態，「對銜接到新公司服務，還是充滿期許」。

另一名服務10多年的女員工表示，從《台蘋》停刊後公司處於虧損狀態，一直在燒錢，讓員工充滿不確定感和不安，公司要賣掉，是大家都知道的事，但「誰有權賣、要怎麼賣」基層員工不知道，也不知道能問誰，只有看到薪水匯到帳戶，心中才有安定感。另有一名被回聘的員工表示，原本以為會被「大砍薪」，一直很不安，因為公司也有很多傳聞，對此雖有不滿，但結局可以接受。