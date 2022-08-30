周四起放寬內地及港台通關限制　14天內曾赴海外亦可入境

澳門政府今日(8月30日)公布，本周四(9月1日)起凌晨零時起，所有中國內地、香港及台灣地區的居民；以及經衛生當局評估疫情風險後，包括葡萄牙在內指定的41個海外國家或地區的非澳門居民，可遵守指定防疫及入境條件前提下入境澳門。其中，內地及港台居民，毋須再受「14天內未赴海外」的限制便可入境；而41海外國家護照持有人不須再經衛生當局批准，不過入境者仍需接種已指定針數的疫苗、接受檢測及「7+3」檢疫措施。

政府表示，入境前曾到過中國以外的國家或地區的中國內地、香港及台灣地區居民，在遵守衛生當局訂定的入境條件的前提下，可由中國內地、香港、台灣地區，亦可由中國以外的國家或地區直接入境。至於中國以外的國家或地區的非澳門居民，持以下41個國家的有效護照，可在遵守其他入境條件的前提下，毋須獲得衛生當局的事先批准，可由香港、台灣或中國以外的國家和地區進入澳門，涉及國家包括澳洲、奧地利、比利時、巴西、英國、汶萊、加拿大、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、愛爾蘭、以色列、意大利、日本、南韓、拉脫維亞、列支敦士登、立陶宛、盧森堡、馬來西亞、馬耳他、荷蘭、新西蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、新加坡、斯洛伐克共和國、斯洛文尼亞、西班牙、瑞典、瑞士、泰國及美國。

新冠病毒感染應變協調中心強調，非澳門居民由香港、台灣入境或由中國以外的國家或地區入境，須在登機、登車或登船時及在入境時出示核酸檢測無染疫證明，尚須持有澳門的醫學觀察酒店預訂確認書等證明文件，並在入境後接受至少7天的集中隔離醫學觀察和3天自我健康管理，同時亦需滿足政府要求的疫苗接種要求，即12至17歲須接種2針，18歲以上至少打3針。為此，有關人士入境應留意所持證件在入境後可逗留的期間是否足夠完成有關防疫要求，若不足夠，可被拒絕登機、登車或登船及被拒絕入境。