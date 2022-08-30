調查指逾70%受訪港青　對大灣區法制及醫療水平有顧慮

政府近年鼓勵青年人跳出香港，投身粵港澳大灣區就業和創業的計劃，惟青年反應各異。有團體今日（30日）發表《香港青年大灣區發展指數2021-2022就業篇》報告，其中逾70%香港青年對大灣區內的收入水平、法律制度和醫療水平等仍存顧慮；惟報告亦反映90%受訪者曾聽聞粵港澳大灣區發展規劃，相關報告亦已提交政府作參考。

團體於去年12月至今年1月，成功訪問1000名15至39歲的香港青年，並訪問441名居住在廣東省的香港青年。調查結果發現，香港青年對大灣區內地城市存在憂慮，其中74%擔心收入較香港低、73%擔心不熟悉內地法律、72%擔心醫療水平較低等。此外，80%受訪青年赴內地考慮因素，包括薪酬水平、公司發展前景及晉升機會。

另外，受訪青年表達大灣區比香港更有前景行業，其中30%認為是進出口、批發及零售業、29%指是互聯網，另外27%稱是生物科技。團隊還提出多項建議，包括放寬大灣區青年就業計劃的申請資格、就計劃設立專責辦公室、推動各政策局統籌及推動兩地青年交流、爭取大灣區內地城市認可香港副學士資歷、開拓專項引進人才計劃等。