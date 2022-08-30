政Whats噏：調薪風波後首見公僕團體　借施政報告諮詢修補關係？

公務員調薪早前惹起社會爭議，立法會財務委員會喺上月通過公務員薪酬劃增薪2.5%。加幅遠低於各公務員團體嘅期望，難免有揣測指公務員同政府嘅關係轉差，但政府就施政報告作諮詢，早前照常搵公務員團體畀意見，唔知有冇火花呢？係咪修補關係呢？

話說財委會喺7月22日通過公務員調薪，跟住政府同月25日開始施政報告諮詢、28日就已經會晤公務員團體。當外界都仲認為政府同公務員團體仲有摩擦嘅時候，原來已經告一段落。仲記得喺拗緊調薪幅度期間，公務員團體揚言話要見特首，但特首冇回應見定唔見，既然係施政報告諮詢，當日特首當然在座，同場都唔少得公務員事務局局長楊何蓓茵。

香港公務員總工會主席馮傳宗話，會上已經冇人重提公務員加薪，反而重點係希望政府正視社會上批評公務員嘅聲音，促政府澄清對公務員嘅不實指控。佢引述楊何蓓茵話公務員團隊係政府嘅團隊夥伴，如果面對不實指控，會盡快澄清；同時會加強宣傳，向市民解釋公務員嘅表現問題。唔單止咁，聽聞特首喺會上亦提及，政府同公務員係協作關係，認為有唔少規章制度未能令公務員釋放動能，希望加強賦權、減少規章制度，從而令公務員有更多發揮空間。

有與會嘅人士透露，喺會面上各團體都係各自表述。雖然之前調薪搞咗咁大風波，而加幅亦不似預期，但整個會議感覺唔到政府有安撫公務員團體嘅意味，亦談不上修補關係，施政報告諮詢只係例行公事。

咁公務員團體對施政報告有乜訴求？馮傳宗話主要有幾項，其中政府雖提出公務員編制繼續零增長，但佢就唔係咁同意喇。佢話雖然明白經濟仍未復甦，但部分直接面向市民嘅部門可能都需要人手以增加服務質素，並非「一刀切」、劃死線零增長就係好事嘅。

另外，佢話新制公務員佔整體公務員約7成，新舊公務員整體待遇問題需要檢視，舉例話新制公務員退休後冇牙科福利，年假整體上比舊制公務員少，長遠而言難以吸引新血、容易出現人才流失嘅情況。