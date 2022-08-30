63地點納強檢　涉將軍澳7廈　新都城都會豪庭上榜

再增63個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，其中將軍澳區有7幢大廈上榜。政府今日(8月30日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該70個地方的人士，須於明日至後日(8月30日至9月1日)期間進行病毒檢測。

至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約96%預約名額。政府明日將於薄扶林華富(二)邨及青衣長宏邨重開流動採樣站。位於油麻地鴉打街臨時遊樂場的流動採樣站，將會提早於每日早上8時開始運作。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.大埔宏福苑宏泰閣

2.沙田水泉澳邨茂泉樓

3.大圍海福花園福祺閣

4.大圍海福花園福熹閣

5.大圍海福花園福兆閣

涉及多宗病例的地點如下：

1.慈雲山慈正邨正安樓

2.牛池灣彩輝邨彩華樓

3.屯門良景邨良萃樓

4.觀塘安泰邨居泰樓

5.青衣青衣邨宜逸樓

6.大圍豐盛苑榮盛閣

7.荃灣麗城花園1期2座

8.沙田博康邨博泰樓

9.牛頭角彩盈邨盈順樓

10.西灣河筲箕灣道57至87號太安樓

11.將軍澳翠林邨欣林樓

12.青衣長宏邨宏意樓

13.九龍城德朗邨德珮樓

14.油塘鯉魚門邨鯉興樓

15.將軍澳將軍澳廣場6座

16.元朗馬田路38號怡豐花園A座

17.荃灣東亞花園大發樓

18.將軍澳彩明苑彩柳閣

19.薄扶林華富二邨華翠樓

20.觀塘順天邨天琴樓

21.粉嶺華心邨華勉樓

22.鑽石山星河明居E座

23.屯門新屯門中心6座

24.柴灣佳翠苑顯翠閣

25.沙田晴碧花園2座

26.鑽石山悅庭軒1座

27.秀茂坪曉麗苑曉星閣

28.屯門大興邨興平樓

29.粉嶺景盛苑賢景閣

30.馬鞍山利安邨利華樓

31.長沙灣元州邨元禧樓

32.屯門新屯門中心3座

33.沙田愉翠苑愉廉閣

34.大圍美林邨美楓樓(A及B座)

35.慈雲山慈愛苑愛慧閣

36.鴨脷洲利東邨東平樓

37.葵涌石蔭邨仁石樓

38.沙田綠怡雅苑2座

39.馬鞍山錦鞍苑玉鞍閣

40.將軍澳將軍澳中心6座

41.牛池灣嘉峰臺1座

42.將軍澳新都城都會豪庭1座

43.馬鞍山富安花園12座

44.屯門澤豐花園澤民樓

45.葵涌石籬二邨石歡樓

46.大埔富善邨善翠樓

47.青衣翠怡花園8座

48.天水圍天逸邨逸潭樓

49.柴灣柴灣邨灣畔樓

50.將軍澳怡心園3座

51.天水圍嘉湖山莊賞湖居3座

52.大埔昌運中心榮昌閣

53.沙田康林苑怡景閣

54.將軍澳將軍澳中心12座

55.大埔太和邨喜和樓

56.藍田平田邨平善樓

57.藍田廣田邨廣雅樓

58.油塘油塘邨美塘樓