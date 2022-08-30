伐林闢石屎路　鋪黃泥裝假狗　地政擬設天眼𥄫實相思灣違建私路

西貢土地亂象頻生，《東網》早年獨家踢爆相思灣村的違建道路及僭建碼頭等問題，惟相關的修復工程卻由政府部門「執手尾」及以公帑「埋單」，而該違建道路至今亦仍未復原。而今日(30日)有地政總署的外判人員到場安裝閉路電視，相信是用作監察現場的情況，以作執法用途。

今日上午，有地政總署的外判人員，到達相思灣村的神秘丁屋對開，他們在該處掘開地洞，準備之後在該處安裝閉路電視。直至約下午1時，他們將器材搬走，指因需要訂購閉路電視，暫時在裝設的位置掘了地洞，稍後會再到場安裝，而昨天的工程已完成。

2020年10月，《東網》踢爆相思灣土地亂象，政府部門及後跟進違建道路及僭建碼頭的違規問題，有人在相思灣村伐林後以石屎興建一條道路，疑為日後發展丁屋群鋪路，並疑擔心東窗事發，及後鋪上黃泥「裝假狗」。相關部門在接獲舉報後，證實屬於違建道路。地政總署於同年11月開始修復該路，惟進度緩慢，更浪費公帑。

部門及後又在現場加建石躉和更亭，更凸顯該處的違法問題。而涉事公司早前已被規劃署票控和罰款，但至去年8月仍未將有關地段恢復原狀，再被規劃署票控。惟審訊中因控方呈堂的地界索引可能存有誤差，該公司被判罪名不成立。議員和法律界直指情況不理想，律政司和規劃署提告前應要做足搜證，弄清案中關鍵資料，在證據充足下提告才達致成效，否則只會浪費公帑。