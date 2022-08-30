維園中秋綵燈會不設表演　「紅黃碼」禁入會場

第5波新冠肺炎疫情復熾，單日確診數連日來在8,000至9,000宗之間徘徊，逼近破萬宗大關。中秋節將至，康文署將於9月7日起至12日舉辦「壬寅年中秋綵燈會」，在維多利亞公園、大埔海濱公園及東涌文東路公園展出多組中秋綵燈，但受疫情影響，維園場地今年只會擺放中秋綵燈，不設表演和文娛活動項目，另將實施人流管制，入場者必須掃描「安心出行」，「紅黃碼」人士不得進入會場。

康文署發言人表示，在防疫抗疫的前提下，今年維園需作出上述等一系列的防疫措施，將參觀中秋綵燈展的風險維持在可控範圍內，包括實施人流管制，限制同一時間參觀人數；規定參觀人士必須利用手機掃描「安心出行」二維碼及符合疫苗通行證相關規定，被區分為「紅碼」或「黃碼」的人士不得進入會場。入場人士亦須接受體溫測量，包括拍照期間均須佩戴自備的口罩及嚴禁飲食，避免多過4人聚集等。除維園外，署方在中秋節期間亦於其他公園擺放燈飾，希望能分散人流及減低人群聚集的情況。