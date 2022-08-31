機構助確診基層學生購一周物資　每家庭最多獲資助1200元

本港第5波疫情繼續升溫，學校呈報個案之勢未止。隨著新學年即將開始，有機構資助本港中小學及幼稚園，於22/23學年在學的染疫基層學生家庭採購康復包，當中包括7日家居檢疫或隔離期間所需食物、補充劑、舒緩藥物及防疫物資等。首階段會資助500個家庭，先到先得，2至4人家庭最高資助800港元，資助額按家庭人數調整，每個家庭最高資助1,200港元。上述所有資助按學校呈報單據實報實銷。另外計劃以學校為參加單位，機構同時會向學校捐贈快測，協助學校應付每日病毒篩查需求。

共享基金會推出「學童家庭康復包支援計劃」，希望可與學校攜手支援中招基層家庭，一解其燃眉之急，守護基層學生的身心健康，希望他們可以早日康復，盡快重投校園。有意參加的學校可透過網上提交申請，獲確認資格後，可代有需要學生申請資助。而已報名的學校可為確診後獲得政府隔離令或檢疫令，並符合家居檢疫條件的學生家庭，代為安排採購一星期的防疫物資，包括所需食物、補充劑、舒緩藥物及防疫物資等，其後向基金會提供單據報銷。

油尖旺區校長會主席張漪薇校長認為，自學校恢復面授課堂後，不少學校都出現多宗確診個案，亦有很多同班同學被列為緊密接觸者。一星期的檢疫或隔離期對基層學生家庭影響較大，形容該計劃是新學年的「及時雨」，可為基層學生家庭提供物資支援，並減輕他們的經濟負擔。