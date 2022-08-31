港大牙醫學院研牙髓再生療法　拯救壞死牙齒

牙髓是維護牙齒健康的重要活組織，蛀牙或牙齒受損都有可能讓牙髓活組織暴露受細菌感染。若感染情況嚴重，目前的治療方法只有把壞死的牙髓組織清除，再用樹脂或黏著劑等人造物料填塞清空的牙根管，受損嚴重的牙齒須要拔除。牙齒無牙髓活組織滋養，日久會脆化碎裂，牙齒或會再受感染，最終都可能要把牙齒拔除。不過，香港大學牙醫學院研發一種讓牙髓組織再生的方法，利用低氧環境激發用作移植的牙髓幹細胞的保護性反應，用以增強幹細胞移植到牙根管後的適應能力，重新生長成活組織令牙齒回復健康。

牙髓幹細胞一直被認為是可令牙髓再生的重要細胞來源，但因為牙根管被堅硬的牙齒組織包圍，血液供應不足，牙髓細胞長期處於一個低氧和營養不足的狀態，故讓移植後的幹細胞成功在牙根管生長，一直是研究人員的挑戰。港大口腔生物科學助理教授Waruna Dissanayaka的研究團隊發現，把牙髓幹細胞誘導進入低氧狀態作預先處理，可提高其移植後的抗損和抗感染能力，增加存活率。

他相信這些研究成果，將有助開發提升牙齒幹細胞治療潛力的新策略。研究結果剛於學術期刊《牙科研究》（Journal of Dental Research）發表。Dissanayaka計劃進一步研發可臨床應用於組織再生的藥物。此研究在2022年國際牙科研究協會獲獎，並獲香港研究資助局優配研究金資助。