港府撥632萬元支持本地原創動畫製作　30間動畫企業入圍

由港府「創意香港」贊助的「動畫支援計劃」踏入第10屆，鼓勵更多本地動畫企業製作原創動畫，全方位推動香港動畫業發展。該計劃今屆共30間初創及小型動畫企業製作及推廣本地原創動畫，每間企業可獲最多12萬至55港元資助額，涉款共632萬港元。

資助分為3個組別。入圍「初創動畫企業組」的16間企業，可獲上限12萬港元的資助，以製作一部片長不少於3分鐘的動畫；入圍「小型動畫企業(基本製作)組」的10間企業則可獲上限22萬港元的資助，以製作一部片長不少於5分鐘的動畫；餘下4間企業則入圍「小型動畫企業(進階製作)組」，將獲上限55萬港元的資助，以製作一部片長不少於10分鐘的動畫。

主辦單位將為入選今屆該計劃的動畫企業舉辦具針對性的商貿宣傳活動，包括明年為他們製作的上述原創動畫舉行首映禮，並安排在本地電視台、社交媒體、互聯網上放映有關作品，以及在「香港國際影視展2023」和其他重要的商貿平台上推廣入選動畫企業及上述原創動畫，協助有關動畫企業尋找合作夥伴及爭取客戶，以及讓更多觀眾欣賞到本地原創動畫。