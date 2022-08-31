專家：校內播疫風險低　勿輕言縮面授時間

本港新冠肺炎疫情復熾之勢愈演愈烈，免疫情再度失控，港府如臨大敵，多番收緊防疫要求，學校亦成為當局的最新目標，全港中學將於今年11月起學生上全日面授課需先打3針，變相影響中學生上面授課的時間。不過，專家認為學校的傳播風險較其他場所低，認為當局不應隨便縮短甚至暫停學生的面授上課時間。

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，相比社區其他地方，例如職場、餐廳等，學校的傳播風險已經相對較低，因為學生每日上學前必須做快速測試，加上校方會於同學們的座位加設隔板等防疫設備，而且學生在學校用膳亦更安全。他認為教育局不應隨便縮短甚至暫停學生的面授上課時間。

何又指，學生放暑假前，其感染比率與其他年齡或社區群組沒有太大分別，亦沒有在校園爆發大型感染群組，惟可能有學生在暑假期間沒有做過新冠檢測，認同政府要求學生在開學前兩天自行完成快測，及早找出已經感染但沒有病徵的學生，避免回校後散播病毒。他亦贊成教育局有關學生接種3針疫苗才可上全日面授課的要求。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷則指，快速測試的準確度一定較核酸測試低，即使學生每日都自行快測，仍有機會存在走漏個案，但過去兩年學生的學習進度已經受窒礙，為了讓他們體驗正常的學校生活及學習機會，他認為當局有需要進一步加強學校內的防疫措施。