東方日報A1：返全日逼打3針　中學生淪磨心

明日是開學日，學界早明言冀新學年能讓學生多上面授課，免他們上網課心散。惟碰上新冠肺炎疫情升溫，教育局再就防疫設限，昨向全港學校發信宣布收緊面授課安排。由今年11月1日起，中學需有90%學生已接種3針新冠疫苗方可申請上全日面授課，小學及幼稚園則料維持上半日面授課安排。翻查新冠疫苗接種數據，12歲至19歲群組的兩針接種率達95%以上，當局上學年共收到242所中學申請上全日面授課，但該群組的第3針僅約53%，當局逼中學生為上全日面授課而打3針，勢必令他們淪為磨心，而部分上學年能上全日面授課的學校，今年可能因為當局收緊針數而「打回原形」。

根據暑假前的規定，個別中學若有意申請為全校或個別級別學生安排上全日面授課，其已完成接種兩劑新冠疫苗的學生，必須達到全校或該個別級別可接種疫苗的學生人數90%或以上。

不過，教育局昨日向學校發信，聲稱為進一步加強學校的保護屏障，決定由今年11月1日起提高接種要求，中學必須90%學生已接種3針方可全校或個別級別學生上全日面授課。當局又指，小學及幼稚園學生因為年紀較小、自理能力較低，加上3歲至11歲群組的疫苗接種率仍然不高，故暫時不安排有關學校的全日面授課堂，相信小學及幼稚園新學年將維持半日面授課。

至於課外活動安排，由今年10月1日起，個別學生需完成接種3劑疫苗並超過14天，學校才可安排相關同學在放學後或上學的另一個半天進行非學術性的課外活動，相關學生亦可在校內進行不佩戴口罩的活動。

教育局更指，會在2022/23學年推出「學校疫苗接種」嘉許計劃，學生若接種3劑疫苗的人數達90%或以上，學校將獲頒發金獎，80%或以上至90%以下便有銀獎，70%或以上至80%以下則有銅獎，並由今年12月起，隔兩個月頒獎一次，取得金獎3次或以上的學校更可獲得白金獎。

截至今年8月2日，全港共有242所本地中學於上學年向教育局申請恢復全日面授課堂，當中有79所中學申請部分級別全日上課，以及有163所中學申請全校全日上課。但教育局指，由於學校學生人數及疫苗接種的最新情況於新學年會有變動，所有中學需就本學年上全日面授課重新遞交申請，屆時符合資格的中學數目將會有所變動。

事實上，相關逼針安排只規管學校，而未有規管補習社，一眾未打齊3針的學生在未能全日上面授課時，亦照樣能在補習社內聚集，有機會引發傳播，可能令相關政策發揮不到預期效果。

中學校長會主席連鎮邦表示，將於明日向家長發通告，鼓勵他們讓子女接種3劑新冠疫苗。他指，現時本港12歲至19歲的群組中，已接種兩針疫苗的人數比例已經佔95%，而接種3針的比率亦有53%，相信有關接種率將會因措施而提高，打第3針亦鮮會遇上困難。

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