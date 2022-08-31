全日面授逼打3針　11月前須達9成接種　校方斥時間倉促

教育局早前公布收緊面授課安排，由今年11月1日起，中學需有90%學生已接種3針新冠疫苗方可申請上全日面授課，小學及幼稚園則料維持上半日面授課安排。創知中學校長黃晶榕今早(31日)在電台節目表示，校內仍有約兩成學生未完成接種第3針，要令接種率達到9成，即全日面授課的標準，挑戰很大。要達致教育局要求只剩下兩個月時間，較為倉促。參考過往，校方曾安排半日面授課加半日網課，或將每堂時間縮短，學生上午完成所有課堂，不希望不停更改上課模式，以免影響教學。

個別學生亦擔心未打齊針未能參與課外活動。當局原意是半日課堂可減低學生在校用膳的感染風險，惟大部分學生上完半日課，放學後傾向外出用膳，全日制下在校用膳反而更能控制防疫。

津貼小學議會主席胡豔芬則認為，小學、幼稚園維持上半日課符合預期，若學童已打兩針，相信要接種第3針不困難，惟校方憂慮短期內難以令學童達到指定接種率，建議當局加強到校疫苗接種服務，並希望學校疫苗接種嘉許計劃有更實質的獎勵。