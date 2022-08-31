彩興路過渡屋准加建8層高　倍增至331單位　設獨立廚廁及電梯

預計2024年首季落成的彩虹彩興路過渡性房屋，由九龍樂善堂營運，原樓高4層，提供166個單位，「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」評審委員會昨日(30日)通過調整5過渡屋項目設計，其中彩虹彩興路過渡性房屋項目獲准加建至8層，令供應單位數目倍增至331個，每個單位設有洗手間及煮食空間，可容納778人入住，是首個過渡性房屋項目加建至8層，亦將首次重用即將租約期滿的宋皇臺道「組合屋」，以降低建築成本。

樂善堂總幹事劉愛詩接受傳媒訪問時指，申請將彩興路項目的樓層加建，是經過前期土質勘測認為合適，亦評估過加高之後對附近景觀影響不大。她又說，將會為彩興路過渡屋加裝電梯。加建後可提供38個3至5人家庭單位，其餘是一至兩人單位，可幫助更多基層家庭。她又指，樂善堂希望擔當先行者角色，配合政府在房屋供應上，達致提速、提效、提量。項目顧問註冊建築師袁國章稱，彩興路項目亦會重用現時正在宋皇臺道過渡屋使用的108個「組合屋」單位，是首次有過渡屋項目重用組裝合成單位，他認為可為日後其他加建項目提供經驗。

房屋局回應指，彩興路用地經土地勘測後確定由於基岩層較高，可在基岩層上用淺層地基支撐較多樓層，加上加建不會大幅度延長施工時間及合乎成本效益，修訂獲有關專責小組支持。項目已獲過渡性房屋項目的資助計劃評審委員會通過，批出1.6億多港元資助額。