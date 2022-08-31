葉劉擬立會提動議發展鄉郊　促政府改善旅業交通　完善配套

身兼行會召集人及新民黨主席的葉劉淑儀近日考察大嶼山南區後，今日(31日)在社交平台表示考慮在立法會提出有關鄉郊發展的動議，促請政府完善鄉郊的配套設施。她日前聯同黨友與離島區議會主席余漢坤、大嶼山南區鄉事委員會委員及村代表會面，並交流地區及民生問題。委員提到，經營露營車和營地是區內經濟的重要支柱，但露營車及營地缺乏完善監管機制，希望政府盡快改善，從而促進當區旅遊業發展。

她又指，交通也是當區居民關注的問題，並指現時大嶼山主要幹道嶼南道及東涌道均為「雙線雙程」行車，委員反映道路普遍寬度不足，盼政府可擴闊主要幹道至「四線雙程」，改善交通狀況。她續指，就着整體交通規劃問題，會考慮在立法會提出有關鄉郊發展的動議，促請政府完善鄉郊的配套設施。

她提到，村代表亦擔心大嶼南食水供應問題，並指大嶼南的電話及網絡服務較差，又指經常有牛隻出沒並於馬路上阻礙車輛和行人。她又稱，明白大嶼南居民面對各種民生問題，又指委員希望政府在有關大嶼南發展計劃上與居民多溝通，盡早在研究階段與居民舉行初步會議，增強當區居民在規劃過程早期的參與度，回應居民的訴求。