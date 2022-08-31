全港體質調查測試日下月再辦 對象17至59歲 今起可報名

康樂及文化事務署9月推出新一輪「全港社區體質調查」測試日，由即日(31日)起接受報名，測試費用全免。調查依年齡將參加者分成6個組別進行收據收集，新一期測試日的對象為年齡介乎17至59歲的香港市民。由於現階段17至39歲組別收集的數據稍為落後，康文署呼籲有關年齡組別的市民踴躍參與。完成體質調查的市民可獲贈紀念禮品包和體質測試報告。

「全港社區體質調查」旨在建立香港巿民體質數據資料庫，找出巿民的運動模式與體質關係，以及協助政府確定需優先改善的範疇，以提升巿民的整體體質。參加者可透過參加此調查大致了解自己的體質狀況，並將運動融入日常生活。市民可經專題網頁的「獲邀參加者登記登入」分頁預先使用特定帳號及密碼登記報名，並選擇測試時段，測試需時約1小時，市民亦可在活動當日即場報名參加，每時段名額有限，先到先得。

測試日分別在3地點舉行，其中大埔東昌街體育館於9月3日及4日舉行，預約登記帳號及密碼為TCSSC；馬鞍山運動場於9月7日、14日及15日舉行，預約登記帳號及密碼為MOSSG；將軍澳運動場於9月16日、22日、23日及27日舉行，預約登記帳號及密碼為TKOSG。