偷拍偷錄販毒案聆訊　控方今撤銷控罪　印尼聲請漢手機須充公

一名持「行街紙」留港的印尼男子，前年在高院旁聽一宗販毒案聆訊時，暗中錄音及拍照再傳給友人，期間錄音內容卻在庭上播出，事件東窗事發。他去年被控一項「法庭內攝影」罪，案件今(31日)在東區裁判法院再訊。控方指，被告早前就事件被民事起訴藐視法庭，於今年5月在高等法院被判囚8天。控方今申請撤銷控罪，但充公被告涉案的手提電話，獲裁判官批准。

55歲印尼籍無業男被告SUDEWO，2018年來港。案情透露，2020年9月1日早上10時許，高院11樓26號法庭進行一宗販毒案聆訊，期間公眾席突然響起一段錄音，內容正是聆訊中法官和各律師代表的發言，法官見狀即把聆訊暫停。被告承認用手機錄音，聲稱是因為對案件有興趣。法庭書記進一步了解，發現被告除錄音外，還拍了2張照片，一張是拍攝法庭外張貼的法庭日誌列表，另一張則是庭內情況，被告已把影像傳給名為「MONEY」的人。被告及後應書記要求刪除有關影像，同時暗中將他與「MONEY」的通訊紀錄也一併刪除。

事件轉交警方跟進，被告在警誡下稱，他的友人與該宗販毒案有關，他是為了友人才到法院旁聽。他知道法庭內不能拍攝，但為了證明自己確曾到訪，同時為着更清楚將聆訊過程告知友人，於是拍照及錄音。

案件編號：ESCC413/2021