廣告設計員涉打逾萬電話滋擾法官　被加控藐視法庭　押後再訊

廣告設計員被指於2個月內打逾萬次電話滋擾法官，他除被刑事起訴一項「不斷打電話」罪外，另被民事控告一項藐視法庭罪。高等法院今(31日)開庭處理上述藐視法庭案。被告沒律師代表，要求將案押後1年，讓他準備案件。法官陳慶偉指1年太長，被告聞言即控訴警方給了他大量文件，要他在短時間查看實在是「超人都做唔到」、「即係迫死我」，並指本案涉及司法機構，而法官又屬司法機構的人，質疑法官偏幫控方，直斥法官「蝦我無律師」、「已經玩完」，形容自己是「司法下的犠牲者」。法官稱「阻止唔到你咁諗」，最終只押後至9月20日，屆時被告需交代會否聘請律師。

57歲被告陸志榮，被指於2021年5月至7月犯案。他今日用手推車推着4大箱文件入庭。聆訊期間，被告一度指自己「染咗疫，未好返」，庭上眾人無不大感驚訝，坐在他旁邊的法庭傳譯員及後方的警員隨即「走夾唔唞」調位坐。法官問「你係用咩碼入嚟？紅黃藍碼？」、「千其唔好講大話」。被告說自己電話被警方收起，自己是填紙入法庭，又指他於8月14日染病，現在做快測已無驗出病毒，但仍有喉嚨痛，「成日頭暈頭痛」。由於要照顧年邁母親，他身體又欠佳，患焦慮症等病，故希望押後1年，或至少半年。

法官回應說，相信文件一般都是與案關係不大的通訊紀錄，認為他可以先請律師，再讓律師幫他查看。法官更自爆自己「成日都收呢啲電話，各種各樣嘅威脅都有」，又着被告不要以為案件「濕碎」，強調一旦罪成，有機會判監。被告則堅稱希望自己先看一遍，抽絲剝繭看證據，然後才尋求法律意見。

案件編號：HCMP649/2022